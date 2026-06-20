Zweedse bondscoach Potter laat basisopstelling onveranderd

HOUSTON (ANP) - Zweden begint de tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nederland met een ongewijzigd basiselftal. Bondscoach Graham Potter kiest in het Houston Stadium voor dezelfde elf spelers als in het eerste duel met Tunesië, dat Zweden met 5-1 won.

Alexander Isak en Viktor Gyökeres scoorden in dat duel allebei een keer. De aanvallers van Liverpool en Arsenal vormen ook nu weer het spitsenduo.

Zweden wist in de WK-kwalificatie geen wedstrijd te winnen, maar plaatste zich via de Nations League en play-offs alsnog voor de mondiale titelstrijd.

Opstelling Zweden: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson en Bernhardsson; Nygren, Karlström en Ayari; Isak en Gyökeres.