Duitse voetballers nemen in oefenduel na rust afstand van Finland

MAINZ (ANP) - Duitsland heeft in aanloop naar het wereldkampioenschap een ruime overwinning behaald in een oefenwedstrijd. Het elftal van bondscoach Julian Nagelsmann versloeg Finland in Mainz met 4-0. Finland wist zich niet voor het WK te kwalificeren.

Deniz Undav opende in de 37e minuut de score door raak te koppen uit een hoekschop van Joshua Kimmich. Na rust ging het snel. Florian Wirtz maakte de 2-0 en via Undav en Jamal Musiala stond het na 63 minuten al 4-0. Undav viel bij Duitsland uit met een blessure.

Doelman Manuel Neuer kreeg na een kuitblessure nog rust en deed niet mee.

Duitsland speelt op 14 juni de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Curaçao. Ivoorkust en Ecuador zijn de andere tegenstanders.