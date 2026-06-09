Zangeres Alanis Morissette en zanger Michael Bublé behoren tot de artiesten die optreden rond de eerste WK-wedstrijddag in Canada. Dat heeft de organisatie van het WK 2026 bekendgemaakt.

Morissette verzorgt voorafgaand aan de wedstrijd in Toronto het Canadese volkslied. Ook Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream en William Prince maken deel uit van het programma. Acteur en komiek Will Arnett, ambassadeur van het WK 2026, treedt eveneens op tijdens de ceremonie.

De festiviteiten vinden plaats voorafgaand aan de eerste wedstrijd die tijdens het WK op Canadese bodem wordt gespeeld. Volgens de organisatie staat de show in het teken van de culturele diversiteit van Canada en de verbindende kracht van voetbal.

Het WK 2026 wordt georganiseerd door Canada, de Verenigde Staten en Mexico.