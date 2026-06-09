Het graf van Jade Kops is uitgegroeid tot "een soort bedevaartsoord". Dat vertelde haar vader René Kops dinsdag in het programma Pauw en De Wit & Moggré aan presentatrice Roos Moggré.

Volgens hem bezoeken veel mensen het graf van Jade, die zes weken geleden op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Kops kreeg op jonge leeftijd de diagnose rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker, en deelde jarenlang openhartig updates over haar ziekteproces via sociale media.

"Ze was voor veel lotgenootjes een voorbeeld", zei haar vader. "Dat is prachtig, dat is mooi. Dat is de komma. Daar moeten we voor blijven vechten."

De vader van Jade vertelde dat het verlies nog altijd zwaar op het gezin drukt, op de vraag hoe het is om een kind te verliezen. "Ze zeggen dat het het ergste is wat je kan overkomen in het leven. En het is nog erger dan het allerergste. Voor iedere ouder die zijn kind moet wegbrengen. Dat wil je niet."

Ook de eerste vakantie zonder Jade was volgens hem confronterend. "We moesten even op adem komen na vijf jaar lang intensief zorgen. Maar echt genieten kan je niet. Je bent incompleet."