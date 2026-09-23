Dumfries, Aké en Gakpo reserve-aanvoerders Nederlands elftal

ZEIST (ANP) - Denzel Dumfries, Nathan Aké en Cody Gakpo zijn achter Virgil van Dijk de reserve-aanvoerders van het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández vertelde dat een dag voor de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League.

Onder leiding van Ronald Koeman, de voorganger van Xavi, was Van Dijk ook de aanvoerder van Oranje. Toen was Frenkie de Jong de tweede keuze en Aké de derde. De Jong is er deze interlandperiode vanwege een blessure niet bij.

Xavi wilde nog niet zeggen of Bart Verbruggen de eerste doelman blijft van het Nederlands elftal. "Ik zeg daar niets over. Morgen weten de spelers het ook", aldus de Spanjaard, die tevreden is over debutanten Ruben van Bommel van PSV en Gjivai Zechiël van Feyenoord. "Ze trainen goed, zijn gemotiveerd. Ik ben blij met iedereen en zeker met de jongere spelers."