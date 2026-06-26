Musicals Moulin Rouge en Willem van Oranje geschrapt door hitte

Voorstellingen van de musicals Moulin Rouge en Willem van Oranje gaan vrijdag en zaterdag niet door. Dat melden de musicals op hun websites. De reden is in beide gevallen de aanhoudende hitte en weerwaarschuwingen van het KNMI.

"De veiligheid en gezondheid van ons publiek en ons team staan voorop. Wij achten het daarom niet verantwoord de voorstellingen door te laten gaan", deelt de organisatie achter Willem van Oranje. Kaarthouders worden vrijdag geïnformeerd over nieuwe speeldata of passende alternatieven. De musical is te zien in Het Prinsentheater in Delft.

In Utrecht gaat Moulin Rouge niet door omdat "de luchtbehandelingsinstallatie in het Beatrix Theater Utrecht onvoldoende in staat is om de omstandigheden in het theater op het vereiste niveau te houden", valt te lezen op de site. Ook hier worden bezoekers geïnformeerd.

Soldaat van Oranje in Katwijk gaat wel door. De organisatie heeft maatregelen genomen en acht het verantwoord om bezoekers te ontvangen in de TheaterHangar. Ze vragen bezoekers om voldoende te drinken en luchtige kleding te dragen. Wie niet wil komen, kan annuleren, maar de organisatie wijst bezoekers erop dat de musical binnenkort definitief stopt en dat nieuwe kaarten kopen dus niet mogelijk is.