VVEM: heel verdrietig dat evenementen zijn geschrapt om hitte

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) vindt het "heel verdrietig" dat meerdere evenementen en festivals zijn geschrapt in verband met de hitte. Volgens bestuursvoorzitter Boris van der Ham gaat het ook om "hele bijzondere omstandigheden", vertelt hij aan het ANP.

"Festivals in Nederland zijn heel professioneel", aldus Van der Ham. "Er zijn allemaal hulpdiensten waar voortdurend mee wordt overlegd. Heel veel wordt goed geregeld, zodat het ook bij extreem weer toch door kan gaan. We kunnen best heftige dingen aan, maar er zijn ook situaties waarin dat niet voldoende is."

Van der Ham ziet ook veel verschillen tussen evenementen. Waar sommige volgens het lokale bestuur niet verantwoord door kunnen gaan, kunnen andere evenementen dat wel. "Sommigen gaan juist door, omdat het plaatsvindt in een koel gebouw."

Zaterdag

Meerdere festivals, zoals Defqon.1, Spoorpark Live en Bij ons in Brabant, moesten op het laatste moment shows afzeggen. "Dit weet je ook niet twee weken van tevoren", vervolgt Van der Ham. "Het is goed om het later nog te evalueren of het soepeler had gekund, maar die marges zijn klein. Iedereen doet ongelooflijk zijn best."

Het KNMI heeft vrijdag voor het eerst code rood afgegeven vanwege de hoge temperaturen. In heel het land ligt de temperatuur rond de 38 graden, met gevoelstemperaturen van boven de 40 graden. Ook zaterdag geldt nog code rood in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel.