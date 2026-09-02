De muziek van Dolly Parton is in de week van haar overlijden in de Verenigde Staten 116,7 miljoen keer gestreamd. Volgens meerdere Amerikaanse media is de muziek van Parton online 1143 procent meer beluisterd dan in de week voor haar dood. Op de dag na haar overlijdensbericht was Parton zelfs de meest gestreamde artiest van de VS. Op die dag werden haar nummers 54,3 miljoen keer beluisterd.

Ook werden de liedjes van Parton op Amerikaanse radiostations miljoenen keren gedraaid. De streamingcijfers zijn gemeten in de week tussen 21 en 27 augustus. Het nieuws van de dood van de zangeres kwam op 25 augustus naar buiten.

Parton overleed in Nashville op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De zangeres was mateloos populair onder een heel breed publiek. Zij was onder meer bekend van de hits Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You.