Spider-Man breekt op avond voor release al records in VS

De nieuwe Spider-Man-film Brand New Day heeft donderdag, de dag vóór de officiële release in de VS, al records gebroken. De film bracht met voorpremières in de VS 72 miljoen dollar op. Volgens The Hollywood Reporter heeft Spider-Man daarmee het record van Avengers: Endgame uit 2019 verbroken. Die bracht in de voorpremières 'slechts' 60 miljoen dollar op.

Analisten voorspellen op basis van deze cijfers dat Spider-Man ook de komende weken meer records gaat breken. Uiteindelijk bracht Endgame in de VS 360 miljoen dollar op en wereldwijd 1,2 miljard.

Ook in Nederland, waar Spider-Man al vanaf woensdag draait, heeft de film al records gebroken. Zowel Pathé als Kinepolis meldde woensdag overal uitverkochte zalen en ze proberen waar mogelijk meer zalen en vertoningen bij te boeken de komende dagen.

Spider-Man: Brand New Day toont hoe het superheld Peter Parker vergaat in een wereld waarin zijn vrienden en geliefden niet meer weten wie hij is. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Holland en Zendaya. Ook de trailer van de film verpulverde in maart al records.