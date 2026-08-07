De Britse muziekproducent William Orbit is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de veelvoudig Grammy-winnaar vrijdag bekendgemaakt. Orbit werkte gedurende zijn loopbaan aan tientallen hits met onder anderen Madonna.

"Hij zal enorm gemist worden door ons en door zovelen wier leven hij heeft geraakt door zijn muziek, vriendschap en vriendelijkheid", aldus zijn familie in een verklaring op sociale media. De producent overleed 23 juli in zijn woning. De doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.

Orbit behaalde met Madonna in 1998 groot succes met de plaat Ray of Light, die werd bekroond met drie Grammy Awards. Tijdens de prijsuitreiking verschenen de twee samen op het podium en prees de zangeres Orbit voor zijn visie en genialiteit. Later werkte hij samen met Madonna aan de albums Music en MDNA.

De muziekproducent werkte daarnaast jarenlang samen met Blur, All Saints en U2. In 1995 bracht hij zijn eigen album uit, Pieces in a Modern Style.