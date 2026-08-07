De Noorse koning Harald heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het Rikshospitalet in Oslo voor een geplande controle. Dat heeft het koningshuis bevestigd aan persbureau NTB, nadat eerder op de dag in Noorse media was gemeld dat de 89-jarige koning per ambulance naar het ziekenhuis was gebracht.

Volgens het hof klopt die berichtgeving niet. Koning Harald werd voor de controle in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gereden, zegt de woordvoerder tegen het NTB.

Harald kampte de afgelopen jaren geregeld met gezondheidsproblemen. Eerder dit jaar werd hij tijdens een verblijf op Tenerife opgenomen met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen.