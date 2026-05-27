Trainer Kruys vertrekt bij gedegradeerd FC Volendam

VOLENDAM (ANP) - Trainer Rick Kruys vertrekt voortijdig bij het gedegradeerde FC Volendam. Dat zijn de 41-jarige coach en de club "in goed overleg" overeengekomen. Kruys had nog een contract voor twee seizoenen.

"Rick en ik hebben de afgelopen dagen langdurig met elkaar gesproken en hebben gezamenlijk besloten dat onze wegen per direct een andere route opgaan. Ik kijk terug op een geweldige samenwerking met een goede trainer en een mooi mens, waarbij succes en teleurstelling voorbij zijn gekomen. FC Volendam bedankt Rick voor zijn energie en effort en we wensen hem een mooie nieuwe stap toe", licht technisch directeur Patrick Busby toe op de clubwebsite.

"We hebben een schitterende tijd gehad met een kampioenschap, een clubrecord van 82 punten en de Heen en Weer. Dit seizoen was ook mooi, maar op het laatste moment hebben we het niet af kunnen maken", zegt Kruys, die in 2024 overkwam van VVV-Venlo. Zaterdag verloor FC Volendam in de finale van de play-offs na strafschoppen van Willem II.