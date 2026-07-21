Koning Filip neemt ter afsluiting feestdag defilé af

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdagmiddag in Brussel een feestelijk defilé afgenomen ter gelegenheid van de nationale feestdag. De militaire parade op het Paleizenplein geldt als het traditionele hoogtepunt van de dag. Volgens Belgische media telde de parade 1660 soldaten, jeeps, pantserwagens, vrachtwagens en 35 vliegtuigen en helikopters.

Veel militairen die deelnamen aan het defilé droegen een buff, een strakke sjaal die hun gezicht bedekte. Deze maatregel is genomen om de veiligheid van de militairen te kunnen garanderen. Volgens Het Laatste Nieuws zouden kwaadwillenden met een foto van het gezicht van een soldaat in staat zijn diens identiteit te achterhalen.

Het defilé kende ook een burgerlijk deel, dat bestond uit honderden politiemensen, brandweerlieden en hulpverleners die door de straten van Brussel marcheerden. Ook de Civiele Bescherming deed mee aan het defilé met een reddingsboot. Met dit onderdeel werden de grote overstromingen in Wallonië vijf jaar geleden herdacht.