Ajax begint met Mokio en Gloukh tegen PSV

AMSTERDAM (ANP) - Jorthy Mokio begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen PSV. De 18-jarige middenvelder krijgt nog de voorkeur boven aanwinst Sofyan Amrabat, die op 19 juli zijn laatste wedstrijd speelde toen Marokko werd uitgeschakeld door Frankrijk op het WK.

Mokio vormt het middenveld met Davy Klaassen en Julian Brandt. Ajax kan nog geen beroep doen op de geblesseerde linksbuiten Simon Adingra en aanwinst Viktor Tsygankov is ook nog niet voldoende fit voor de basisploeg.

Daarom begint Oscar Gloukh weer op de linkerflank. Tolu Arokodare en Steven Berghuis zijn de andere aanvallers van de thuisploeg in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Doelman Marc ter Stegen leidt de defensie met Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique. Aanwinsten Amrabat, Thilo Kehrer en Tsygankov zitten op de bank als het duel om 20.00 uur begint. Zij kunnen hun debuut maken voor de club uit Amsterdam.