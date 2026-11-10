ZEIST (ANP) - De KNVB en Vitesse gaan "onder begeleiding van een onafhankelijke derde" proberen om de langlopende licentiezaak van de voetbalclub definitief op te lossen. Dat meldden de voetbalbond en de club uit Arnhem dinsdag via de eigen kanalen.

"KNVB en Vitesse hebben besloten om in onderling overleg, onder begeleiding van een onafhankelijke derde, een oplossing te vinden voor de kwestie met betrekking tot de licentie betaald voetbal van Vitesse", schrijven de KNVB en Vitesse in een korte verklaring.

Beide partijen doen geen verdere mededelingen gedurende het proces. Een woordvoerder van de KNVB kon evenmin uitspraken doen over wie de derde partij is.

Na een uitspraak van de Hoge Raad, die medio juli een cassatieberoep van de KNVB verwierp, behield Vitesse de licentie om betaald voetbal te spelen. Wel loopt nog altijd een bodemprocedure.