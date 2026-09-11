De film In Alaska van de Nederlandse regisseur Jaap van Heusden heeft vrijdag zijn wereldpremière beleefd op het Toronto International Film Festival. De rode-loper-première werd onder meer bijgewoond door Van Heusden en hoofdrolspelers Noomi Rapace en Leo Matthew Temela.

De Nederlands-Canadese coproductie gaat over een 17-jarige Inuit-jongen die na een criminele stunt in de wildernis moet overleven én uit handen moet blijven van een fanatieke FBI-agente. Het verhaal is geïnspireerd door ware gebeurtenissen. De opnamen vonden plaats in het noordelijke Canadese territorium Nunavut en in British-Columbia. De gehele beeld- en geluidsnabewerking van de film werd in Nederland verzorgd.

De Zweedse Rapace brak door als tegendraadse hacker Lisbeth Salander in de verfilming van de Millennium-trilogie van schrijver Stieg Larsson. Sindsdien speelde zij in talloze grote Hollywood-films, waaronder Sherlock Holmes, Alien: Covenant en Child 44.

Van Heusden maakte eerder de bekroonde films Win/Win en In Blue. Voor zijn film De Nieuwe Wereld kreeg hoofdrolspeelster Bianca Krijgsman een Emmy Award. In Alaska is geproduceerd door het Nederlandse bedrijf IJswater Films. Gusto Entertainment brengt de film in het voorjaar van 2027 uit in de Nederlandse bioscopen.