Koning Carl Gustaf van Zweden heeft vrijdag een nieuw portret van zichzelf onthuld. De zwart-witfoto is gemaakt ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, eerder dit jaar.

De vorst liet zich volgens het Zweedse hof vastleggen in zijn werkomgeving in het Koninklijk Paleis in Stockholm. De foto is gemaakt door fotograaf Thron Ullberg.

Het portret werd onthuld op kasteel Gripsholm in Mariefred, waar de nationale portrettencollectie zich bevindt. Die bevat meer dan 5000 portretten van Zweedse prominenten.