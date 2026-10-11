Activist Daniella Nordhagen heeft dit jaar de prestigieuze Jenteprisen uitgereikt gekregen. Zij kreeg de mensenrechtenprijs voor haar strijd tegen eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken. De award werd zondag uitgereikt in Oslo. Nordhagen werd geboren in Irak en emigreerde naar Noorwegen. Zij werd op haar dertiende gedwongen om te trouwen met haar eigen neef.

De Noorse koningin Sonja en haar kleindochter Ingrid-Alexandra waren ook voor de prijs genomineerd. Het koninklijke duo maakte kans omdat zij zich al lange tijd inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen en minderheden, onder meer in het onderwijs en het bedrijfsleven.

De prijs wordt sinds 2012 uitgereikt door Plan International Norway aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de gelijkheid van vrouwen en meisjes. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt op de Internationale Dag van het Meisje.