Netflix-baas Ted Sarandos heeft uit handen van president Emmanuel Macron de hoogste Franse nationale onderscheiding gekregen. De besloten ceremonie vond maandag plaats in Saint-Paul-de-Vence, in het zuiden van Frankrijk.

Een woordvoerder van de streamingdienst zegt tegen persbureau Bloomberg dat de 62-jarige Amerikaan de onderscheiding heeft gekregen vanwege de bijdrage van hem en Netflix "aan de Franse creativiteit op audiovisueel en filmgebied".

De Légion d'honneur, zoals de onderscheiding in het Frans heet, werd in 1802 door Napoleon Bonaparte in het leven geroepen. Buitenlanders die "culturele of economische diensten aan Frankrijk hebben bewezen, of doelen hebben bevorderd die het land verdedigt", komen in aanmerking voor het eremetaal. In 2023 werd Amazon-baas Jeff Bezos onderscheiden.