Tijdens de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harald vliegen vier F-35-gevechtsvliegtuigen over de Domkerk in Oslo. Dat meldt de Noorse luchtmacht maandag. De overvlucht zal woensdag plaatsvinden tussen 14.05 en 14.30 uur, als de uitvaartceremonie in de Domkerk is afgelopen.

Tijdens het eerbetoon breekt een van de vliegtuigen uit de zogenoemde 'missing man'-formatie, om verder op te stijgen. Daarmee wordt het heengaan van de overledene gesymboliseerd. De lege plek in de formatie staat voor het verlies. Het vliegtuig dat verder omhoogvliegt, symboliseert in dit geval koning Harald. De overvlucht kan alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dat toelaten, benadrukt de luchtmacht.

Koning Harald overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Hij zat 35 jaar op de Noorse troon en was opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten.