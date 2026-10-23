Camilla: overlevenden van huiselijk geweld zijn 'echte helden'

Koningin Camilla vindt dat overlevenden van huiselijk geweld "echte helden" zijn. Dat zei ze vrijdag bij een bijeenkomst van de organisatie Ending Violence Against Women and Girls in het Marlborough College in Wiltshire. Een video van de toespraak van de Britse koningin werd op X gedeeld door de Britse koningshuisverslaggever Rebecca English.

De koningin zei dat ze in haar toespraak bewust koos voor het woord overlevenden, en niet voor het woord slachtoffers. Ze prees de vrouwen dat ze naar voren zijn gestapt en hun verhalen hebben willen delen met de aanwezigen bij de bijeenkomst. "Want praten is wat we hierover moeten blijven doen", zei ze.

De koningin blikte terug op het verleden waarin huiselijk geweld gold als een "taboeonderwerp", zei ze. "Niemand sprak erover hoe moeilijk het was. Maar als we blijven praten, dan kunnen we er misschien ooit, al duurt het nog jaren, een einde aan maken."

Koningin Camilla zet zich al langer in tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Tijdens de bijeenkomst sprak ze ook met documentairemaakster en influencer Zara McDermott, die zich net als de koningin inzet voor dit onderwerp.