Netflix boekt meer omzet door meer abonnees en prijsverhogingen

Streamingdienst Netflix heeft het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar geleden. Dat had het bedrijf vooral te danken aan een groei van het aantal leden, prijsverhogingen en hogere advertentie-inkomsten.

De streamingdienst profiteerde het afgelopen kwartaal onder meer van de populaire serie I Will Find You. Dat is volgens Netflix zijn meest bekeken nieuwe originele seriedebuut van 2026. De film Swapped is volgens het bedrijf op weg om zijn op één na meest bekeken originele animatiefilm ooit te worden.

De omzet van Netflix steeg in het tweede kwartaal tot 12,6 miljard dollar, omgerekend ongeveer 11 miljard euro. Dat is 13,4 procent meer dan een jaar eerder en komt volgens de streamingdienst overeen met de verwachtingen. De nettowinst nam toe naar 3,4 miljard dollar.

Abonnees

Netflix meldt geen cijfers over het aantal abonnees. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal Netflix-abonnees naar 325 miljoen.

De streamingdienst rekent erop dat het aantal abonnees in het huidige kwartaal verder groeit en dat het bedrijf blijft profiteren van prijsverhogingen en hogere reclame-inkomsten. Netflix verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal met zo'n 12 procent groeit tot bijna 12,9 miljard dollar. Dat is iets minder dan analisten volgens persbureau Bloomberg in doorsnee hadden verwacht.

Kijkuren

Daarnaast heeft Netflix zijn vooruitzichten voor heel 2026 aangepast. Het bedrijf verwacht dat zijn omzet dit jaar uitkomt op 51 tot 51,4 miljard dollar. In april rekende de streamingdienst nog op een bedrag tussen de 50,7 miljard en 51,7 miljard dollar.

Verder maakte Netflix bekend dat abonnees in de eerste helft van het jaar langer naar films en series op het platform hebben gekeken. Mensen keken in totaal meer dan 97 miljard uur, dat is 2 procent meer dan een jaar geleden.