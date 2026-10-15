Netflix heeft een optie genomen op de filmrechten van De herinnerde soldaat, de roman van de Nederlandse schrijfster Anjet Daanje. De Amerikaanse regisseur Olivia Newman, bekend van de film Where the Crawdads Sing, werkt aan een scenario voor de mogelijke verfilming. Dat meldt Uitgeverij Passage donderdag.

Newman heeft volgens de uitgeverij al contact gehad met Daanje over haar plannen voor de film. Als het scenario klaar is, kan Netflix besluiten de verfilming daadwerkelijk te produceren. Wanneer de eventuele film verschijnt, is nog niet bekend.

De herinnerde soldaat verscheen in 2019 en werd in 2025 onder de titel The Remembered Soldier in het Engels uitgebracht. De roman kreeg ook internationaal positieve recensies en werd genomineerd voor verschillende literaire prijzen. Dat trok onder meer de aandacht van Newman.

Daanje, die eerder scenario's schreef voor de televisieserie De geheimen van Barslet, wil voorlopig niet reageren op de plannen. Volgens haar uitgeverij richt ze zich op het schrijven van haar nieuwe roman.