ZÜRICH (ANP) - Een voorstel van de FIFA om de regels over sancties na een rode kaart te herzien is donderdag door de FIFA-raad afgewezen. Dat heeft de Engelse FIFA-vicevoorzitter Debbie Hewitt aan het Duitse persbureau dpa laten weten. De FIFA-raad was donderdag in Zürich bijeen om te vergaderen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De KNVB behoort niet tot de 36 leden van de raad en was niet aanwezig.

De wereldvoetbalbond FIFA wilde het tuchtreglement aanpassen om een herhaling te voorkomen van de controverse na het intrekken van de schorsing voor Folarin Balogun tijdens het WK voetbal deze zomer. De Amerikaanse aanvaller Balogun kreeg in de zestiende finales van het WK voetbal tegen Bosnië en Herzegovina rood. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke straf.

Het voorstel had moeten regelen dat automatische schorsingen van één wedstrijd niet langer ongedaan gemaakt konden worden.