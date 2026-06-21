België blijft op WK steken op doelpuntloos gelijkspel tegen Iran

INGLEWOOD (ANP) - België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet weten te winnen. Iran hield de Rode Duivels in het stadion nabij Los Angeles op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Voor België en Iran is het de tweede keer dat ze gelijkspelen. Beide landen hebben 2 punten. Egypte en Nieuw-Zeeland spelen in de nacht van zondag op maandag om 03.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar. Voor België rest nog het duel met Nieuw-Zeeland, Iran speelt nog tegen Egypte.