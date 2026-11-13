De Netflix-serie Virgin River krijgt een negende seizoen. Geen enkele andere serie die oorspronkelijk door Netflix is gemaakt, heeft zo veel seizoenen, meldt entertainmentwebsite Variety. Het negende seizoen krijgt tien afleveringen.

Patrick Sean Smith, de zogeheten showrunner van de serie, zegt "dankbaar" te zijn voor de samenwerking met Netflix. "In een wereld die soms steeds onpersoonlijker aanvoelt, is het bijzonder waardevol om een plek te hebben waar mensen graag terugkomen. Ik ben ontzettend trots op wat we hebben opgebouwd en blijven uitbouwen."

Hoofdrolspeler Alexandra Breckenridge is ook "trots" op de show. "Iedereen binnen onze productie werkt ontzettend hard om de wereld van Virgin River tot leven te brengen. Het is echt een geschenk om hier te mogen zijn", aldus Breckenridge.

Virgin River is een romantische serie over verpleegkundige Melinda Monroe (Breckenridge) die naar het afgelegen dorpje Virgin River verhuist. Naast Breckenridge spelen onder anderen Martin Henderson, Colin Lawrence en Jenny Cooper in de serie, die voor het eerst verscheen in 2019.