Herstelde Depay traint volledig mee met het Nederlands elftal

ZEIST (ANP) - Memphis Depay heeft volledig deelgenomen aan de eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De topscorer aller tijden van Oranje oefende voor 1500 toeschouwers in Zeist.

De 32-jarige Depay raakte eind maart geblesseerd aan een bovenbeen. Hij maakte afgelopen week zijn rentree bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De spits speelde een half uur mee tegen Atlético Mineiro en kwam in de eerste helft in actie tegen Platense.

Bondscoach Ronald Koeman sprak woensdag op een persconferentie zijn vertrouwen uit in Depay, maar gaf wel aan alleen wat aan de oud-PSV'er te hebben als hij helemaal fit is.

Op het EK van 2024 in Duitsland raakte Depay in de halve finale tegen Engeland na een half uur al geblesseerd. Hij begon niet fit aan het laatste WK in Qatar. Koeman zei dat hij nu voorzichtiger met Depay is en dat het niet ondenkbaar is dat hij pas later in het toernooi in actie komt.