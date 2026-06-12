Niall Horan heeft de eerste plaats van de Album Top 100 bemachtigd met zijn vierde studioalbum Dinner Party. Het voormalige One Direction-lid staat met groot verschil bovenaan, meldt samensteller GfK.

Het is de derde keer dat Horan de Album Top 100 aanvoert. Dat lukte hem ook met zijn albums Flicker (2017) en The Show (2023). Alleen het tweede studioalbum van de Ierse zanger, Heartbreak Weather (2020), stond in Nederland nooit op de eerste plaats.

Horan evenaart met zijn prestatie zijn voormalige bandmaatje Harry Styles. Ook die bracht dit jaar een nieuwe plaat uit die debuteerde op de eerste plek van de Album Top 100. Styles heeft wel één nummer 1-album meer dan Horan.

Twee albums die vorige week nog in de top 5 van de albumhitlijst stonden, zijn flink gekelderd. Dangerous Woman van Ariana Grande, vorige week nog de nummer twee, staat niet meer in de lijst. Het nieuwste album van Snelle, toen nog goed voor een vierde plek, is gezakt naar plek 60.

Aan de andere kant zijn meerdere albums van rapper Ye (Kanye West) juist veel gestegen. De controversiële rapper trad afgelopen week twee keer op in het GelreDome in Arnhem. Zijn album Graduation steeg van 41 naar 16, Bully steeg liefst 64 plekken naar 19 en My Beautiful Dark Twisted Fantasy boekte 62 plaatsen winst, van 88 naar 26.

Album Top 100 week 24

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Niall Horan - Dinner Party

2. (-) Ayreon - 30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time

3. (5) Michael Jackson - Thriller

4. (3) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally

5. (1) Paul McCartney - The Boys of Dungeon Lane

6. (7) Lil Kleine - F*CK KLEINE

7. (9) Olivia Dean - The Art of Loving

8. (8) Drake - ICEMAN

9. (12) Michael Jackson - Bad

10. (11) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS