Yolanthe Cabau heeft in Washington de Ambassadeursprijs gekregen van The Netherland-America Foundation (NAF) voor haar inzet met haar stichting Free a Girl. Op Instagram deelt de 41-jarige Cabau haar dankbaarheid voor de prijs.

De actrice kon zelf niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen vanwege opnames voor haar nieuwe film. Op Instagram schrijft ze dat "deze erkenning niet alleen een persoonlijke eer is, maar ook een mooie herinnering waarom ik achttien jaar geleden begon met Free a Girl. En waarom ik nooit zal stoppen met vechten voor kinderen in nood." De prijs werd in ontvangst genomen door Lara Lessing, de directeur van Free a Girl USA.

Free a Girl zegt in een verklaring op Instagram "ongelooflijk trots" te zijn op Cabau. De organisatie werkt naar eigen zeggen steeds vaker samen met Amerikaanse partners en autoriteiten om internationale zedendelinquenten op te sporen en te helpen arresteren die kinderen uitbuiten en misbruiken. "Deze erkenning toont aan dat de missie van Free a Girl ook gezien en erkend wordt in de Verenigde Staten, waar Free a Girl sinds 2021 gevestigd is", aldus de organisatie.

De Ambassadors' Awards van de Netherland-America Foundation eren personen en bedrijven voor hun uitzonderlijke bijdragen aan het versterken van de culturele, educatieve en commerciële banden tussen de VS en Nederland. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het NAF Ambassadors' Awards Diner in Washington.