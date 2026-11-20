ALMERE (ANP) - NAC Breda heeft de topper in de eerste divisie bij Almere City gewonnen. De ploeg van trainer Rick Kruys was met 4-1 te sterk voor de nummer 2 van de ranglijst. NAC, de nieuwe nummer 3, heeft nu evenveel punten als Almere.

Heracles Almelo heeft nog altijd een voorsprong van 10 punten op de naaste achtervolgers. De koploper won met 2-1 van Jong PSV.

Mohamed Nassoh tekende in Almere al snel voor de 1-0 van NAC. De middenvelder stond op de goede plaats om uit een rebound te scoren. Zijn ploeggenoot Jan Van den Bergh kopte daarna op de lat. Na een goede steekbal van Nassoh schoof Moussa Soumano alsnog de tweede treffer van NAC binnen. Soumano maakte nog voor rust op fraaie wijze ook de 3-0. Van den Bergh zette na een klein uur de stand op 4-0, voordat Ferdy Druijf wat terugdeed.

Voorsprong

Heracles kwam via Chafik Abbas en Tristan van Gilst op een 2-0-voorsprong, waarna Jairo Beerens de 2-1 van Jong PSV maakte. VVV-Venlo zakte naar de vierde plaats na een 1-0-nederlaag bij FC Den Bosch. Boris van Schuppen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Nummer 5 Roda JC verloor met 1-0 bij TOP Oss, De Graafschap was met 3-0 te sterk voor MVV Maastricht, Jong Ajax won met 2-1 bij FC Volendam, Helmond Sport versloeg FC Dordrecht met 5-1, Vitesse ging thuis met 3-0 onderuit tegen Jong AZ en Jong FC Utrecht won met 1-0 van FC Emmen.