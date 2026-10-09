SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 start zaterdag van poleposition in de sprintrace. Het is de elfde keer in de carrière van de coureur van Red Bull dat hij de pole pakt voor de sprint.

Verstappen kwam in de laatste van drie kwalificatiesessies pas laat de garage uit, maar reed vervolgens harder dan iedereen over het hobbelige stratencircuit van Marina Bay. George Russell reed de tweede tijd; de coureur van Mercedes was 0,120 seconde langzamer dan de Nederlander. Charles Leclerc reed de derde tijd.

Verstappen won vorige week in Maleisië zijn eerste grand prix van dit seizoen. Daar toonde hij zich voor het eerst echt tevreden over de prestaties van de Red Bull-auto. Een upgrade had het gewenste effect.