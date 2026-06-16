Máxima poseert in centrum van Londen tijdens VN-bezoek

Koningin Máxima is dinsdag in het centrum van Londen kort op de foto gegaan voor de meegereisde pers. Dat is te zien op beelden van koningshuisverslaggever Rick Evers. De koningin was in Londen vanwege haar werk voor de Verenigde Naties en liet zich vastleggen op Whitehall, met het oorlogsmonument de Cenotaaf en de beroemde Big Ben op de achtergrond.

Máxima stond tijdens het fotomoment eigenlijk midden op de weg. Toen er achter haar een rode dubbeldekker kwam aanrijden, werd ze door beveiligers gesommeerd verder te lopen. Na een laatste zwaai stapte ze in de taxi die op haar stond te wachten.

De koningin bezocht Londen vanwege haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor financiële gezondheid. Ze was onder meer bij de lancering van de National Coalition for Workplace Savings, een coalitie van toonaangevende werkgevers die samenwerken aan spaarregelingen voor werknemers, die daarmee een buffer kunnen opbouwen.

Na afloop vertelde Máxima aan Evers dat ze het samenwerkingsverband als "een heel goed voorbeeld" voor Nederland beschouwt. "Het is ook een beetje mijn rol dat ik leer van hoe andere landen het doen en dat breng ik ook naar Nederland. En wat in Nederland gedaan wordt, brengen we ook hier naar het Verenigd Koninkrijk", aldus de koningin. "Dat is het mooie van mijn rol."