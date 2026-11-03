Nicolas Cage verblijft momenteel in hotels nadat in september een groot zinkgat ontstond bij zijn woning in Malibu. De 62-jarige acteur moest daardoor zijn huis verlaten. "Ik ben momenteel een beetje dakloos", vertelde hij tijdens een bijeenkomst op de Los Angeles Comic Con.

"Er is iets met mijn huis in Malibu gebeurd, dus ik verblijf nu eigenlijk gewoon in hotels", aldus Cage. Het zinkgat ontstond op 8 september bij de oprit van zijn woning. De krater was ongeveer 7,6 meter diep en 18 bij 9 meter breed. In totaal moesten bewoners van 31 huizen in de omgeving worden geëvacueerd.

De oorzaak van het zinkgat is nog niet vastgesteld. Mogelijk houdt het verband met de zware storm die begin september voor overstromingen en hoge golven zorgde in Zuid-Californië.