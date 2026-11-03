ISTANBUL (ANP/AFP) - Dirk Kuijt kijkt ernaar uit om het als trainer van Fenerbahçe woensdag in de Champions League op te nemen tegen Liverpool. Een goed resultaat is in de huidige tijden van crisis bij de Turkse topclub echter belangrijker dan het persoonlijke sentiment rond de wedstrijd, zei de oud-international van Oranje dinsdag.

"Iedereen weet hoeveel Fenerbahçe en Liverpool voor mij betekenen. Vanaf het moment van de loting wist ik dat dit een bijzondere gelegenheid zou worden. In de fase waarin we ons nu bevinden, ben ik hier niet voor mezelf. Ik ben hier voor de club. Dat is wat telt. Onze fans verdienen veel meer dan dit", aldus Kuijt.

Fenerbahçe won slechts één van de laatste vijf wedstrijden in alle competities. In de Turkse competitie staat de club na tien speelronden op de zesde plaats en in de Champions League behaalde Fenerbahçe uit de eerste drie duels in het hoofdtoernooi 2 punten.

Kuijt werd vorige week woensdag aangesteld als opvolger van de opgestapte İsmail Kartal, onder wie hij werkte als assistent-trainer.