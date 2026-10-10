Nicolas Cage gaat een rol spelen in het vijfde seizoen van de HBO-reeks True Detective. Dat vertelde de acteur tijdens een panelgesprek op de New York Comic Con, schrijft onder meer de Amerikaanse entertainmentsite Entertainment Weekly. Er wordt al langer gespeculeerd over een rol van Cage in de prijswinnende misdaadserie.

Cage vertelde het publiek dat hij niet te veel films achter elkaar wil maken. "Dus ik denk dat ik waarschijnlijk nog een seizoen televisie ga doen. Misschien doe ik wel een seizoen van True Detective", zei de 62-jarige acteur. "Het is oké dat ik de eerste ben die dit aankondigt, toch?", voegde hij eraan toe.

Streamingdienst HBO heeft het nieuwtje van Cage nog niet bevestigd. True Detective is een misdaaddramaserie waarin elk seizoen een nieuwe misdaadzaak, een andere locatie en andere rechercheurs centraal staan. Onder anderen Matthew McConaughey, Woody Harrelson en Jodie Foster speelden al hoofdrollen in de reeks.