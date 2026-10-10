ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst hecht niet zo veel waarde aan de koppositie van Feyenoord in de Eredivisie. "Ik vind het veel belangrijker dat we AZ hebben verslagen", zei hij na een zege van 2-0. "We hebben van een goede ploeg gewonnen. Ik denk dat AZ lang mee blijft doen in de strijd om de landstitel. Het is belangrijk om zulke ploegen te verslaan."

Feyenoord speelde uitstekend in het eerste halfuur, maar kreeg het daarna steeds lastiger met AZ. "Maar we hebben ook in de tweede helft niet veel weggegeven", zei Van Bronckhorst. "Dat kwam ook omdat we met alles wat we hadden verdedigden. We bleven maar schoten en voorzetten blokken. Uiteindelijk hadden we ook nog 3-0 kunnen maken."

"Ik zag na een lange interlandperiode de honger bij de jongens", zei Van Bronckhorst. "Maar het seizoen is nog maar net begonnen. We mogen van de koppositie genieten. We moeten met beide benen op de grond blijven. Dit zegt nog niet zoveel."