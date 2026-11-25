Winfried Baijens stopt in 2027 bij het NOS Journaal. De presentator heeft woensdagavond bekendgemaakt dat hij de overstap maakt naar BNNVARA. "Daar voeg ik me bij Roos Moggré, Jeroen Pauw, Tim de Wit en de redactie van Pauw en de Wit om in de late avond het nieuws en de achtergronden te bespreken", schrijft hij op Instagram.

"Daar kijk ik enorm naar uit, want er blijven altijd nog zoveel vragen over aan het einde van een nieuwsdag. Verder zal ik bij BNNVARA ook programma's gaan maken in de lijn van wat ik tot op heden deed bij de NOS en NTR. De precieze invulling volgt later!", vervolgt hij het bericht. "Dit voelt als een nieuw avontuur, waar ik na 10 jaar (en eerder ook al 8) hele mooie NOS-jaren veel zin in heb."

De 48-jarige Baijens begon in 2003 bij de NOS als verslaggever en presentator van het Jeugdjournaal. Daarna werkte hij bij het NOS Journaal op 3 en later was hij vaker te horen op de radio. Sinds januari 2016 presenteert Baijens het NOS Journaal.

Pauw & De Wit

Baijens benadrukt dat hij met veel plezier terugkijkt op zijn tijd bij de NOS. "Ook al is het nieuws geregeld niet vrolijk stemmend, voor mij als journalist en programmamaker is #werkenbijdenos de laatste jaren leuker dan ooit geweest", wijdt hij uit. "De NOS voelt als een ware familie voor me, maar ik vlieg toch uit", sluit hij zijn bericht af.

Het actualiteitenprogramma Pauw & De Wit is van zondag tot en met donderdag te zien op NPO 1. De presentatie wordt momenteel op doordeweekse dagen afgewisseld door Jeroen Pauw en Tim de Wit. De zondaguitzendingen worden gedaan door Roos Moggré. "Met zijn komst breiden we het huidige presentatieteam van Jeroen Pauw, Tim de Wit en Roos Moggré uit", laat de omroep weten. Daarbij meldt de omroep dat ze plannen hebben voor de "verdere ontwikkeling van Pauw & De Wit. Daarover vertellen we op een later moment meer."