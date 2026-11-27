De Deense koningin Mary kijkt ernaar uit om haar schoonmoeder koningin Margrethe te vertellen over haar reis naar Colombia. Margrethe bezocht het land in 1966 als kroonprinses. "Daar hebben we over gesproken voordat ik vertrok", vertelt Mary aan het Deense persbureau Ritzau.

"Het is een land met zoveel grondstoffen en een bevolking die trots is op haar land. Maar het land staat voor veel uitdagingen", aldus Mary. "Ik kijk ernaar uit om haar erover te vertellen als ik thuiskom. Zij verheugt zich er ook op om over de reis en mijn ervaringen te horen."

Tijdens haar bezoek was Mary onder meer in de stad Cali, waar ze een school bezocht die dit jaar zwaar beschadigd raakte door een aardbeving. Vier leerlingen lazen de koningin hun persoonlijke verhaal over de aardbeving voor. Dat maakte grote indruk op Mary, vertelt ze aan het persbureau.

De vrouw van koning Frederik sloot haar meerdaagse bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land donderdag af.