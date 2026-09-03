Simple Minds geeft op 30 april 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Schotse band neemt Level 42 mee als special guest, heeft concertorganisator MOJO donderdag bekendgemaakt.

Het optreden maakt deel uit van de nieuwe V Tour, die Simple Minds volgend jaar langs arena's in Australië, Nieuw-Zeeland en Europa voert. De Europese tour begint op 5 april in Porto. De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag 11 september.

Tegelijk met de tournee heeft Simple Minds een nieuw album aangekondigd. Sacrosanct verschijnt op 29 januari en is de opvolger van Direction of the Heart uit 2022. De eerste single, Beginner Boys, is donderdag uitgebracht.

Simple Minds werd eind jaren zeventig opgericht en brak in de jaren tachtig internationaal door. De band is onder meer bekend van Don't You (Forget About Me), Alive and Kicking en Belfast Child. Wereldwijd verkocht de groep volgens de concertorganisator meer dan 60 miljoen platen.