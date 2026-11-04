LYON (ANP) - De Portugese coach Paulo Fonseca stapt vrij plotseling over van de Franse club Olympique Lyon naar de Portugese club Sporting uit Lissabon. Lyon meldt de overgang op zijn website. "Het is een onverwacht besluit dat Olympique Lyon betreurt, zeker gezien het moment; zo midden in het seizoen", laat de Franse club weten in de verklaring.

Fonseca wordt bij Sporting de opvolger van Rui Borges, die recent werd ontslagen. De club uit Lissabon betaalt Lyon een vergoeding van 5 miljoen euro.

Lyon meldt dat Fonseca kortgeleden werd benaderd door Sporting en dat de trainer kenbaar maakte graag in te willen gaan op het aanbod van de club waarmee hij een sterke persoonlijke band heeft. "Gezien deze uitdrukkelijke wens kwam het bestuur tot de conclusie dat het niet in het belang van de club zou zijn om een ​​samenwerking voort te zetten waarbij de volledige toewijding, die essentieel is voor het slagen van het project, niet langer gegarandeerd kon worden."

Lyon staat momenteel derde in de Franse Ligue 1.