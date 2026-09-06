ROTTERDAM (ANP) - Anis Hadj Moussa lijkt Feyenoord toch niet te verlaten voor Al-Ittihad. Beide clubs hebben vooralsnog geen akkoord bereikt over de betalingsvoorwaarden, zo meldden veel media.

De transfermarkt in Saudi-Arabië sluit middernacht, waardoor er nauwelijks tijd meer is om de international van Algerije nog medisch te keuren. Feyenoord gaat voorlopig niet in op de onderhandelingen over een vertrek van de rechtsbuiten.

Feyenoord verlangde een bankgarantie voor de recordtransfer, die door bonussen kon oplopen tot boven de 40 miljoen euro. Topclubs uit Saudi-Arabië willen die zelden geven, zo merkte Ajax twee jaar geleden tijdens onderhandelingen met Al-Ittihad over een vertrek van Steven Bergwijn. Uiteindelijk vonden beide clubs elkaar alsnog in een akkoord.

Record

De 24-jarige Hadj Moussa was de duurste Feyenoorder ooit geworden als de transfer was doorgegaan. Hij had het record verbroken van Mats Wieffer, die twee jaar geleden voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok.

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten zijn selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3). De vleugelspeler meldde zich zaterdag twee keer te laat, onder meer voor een bespreking. Van Bronckhorst vertelde na de wedstrijd dat Hadj Moussa bij Feyenoord bleef. "Ik heb te horen gekregen dat hij absoluut niet vertrekt", zei hij.

Bankgarantie

Feyenoord leek zondag echter alsnog akkoord met een verhoogd bod van de steenrijke club uit Saudi-Arabië, maar eiste wel vergeefs een bankgarantie. Feyenoord had na een vertrek alleen nog een transfervrije vervanger voor Hadj Moussa kunnen aantrekken. Die speler was echter niet speelgerechtigd in de Champions League geweest.

Feyenoord speelt woensdag een uitduel met FC Barcelona in het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.