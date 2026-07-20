Nieuw seizoen De Roelvinkjes vanaf augustus te zien

Een nieuw seizoen van de realityserie De Roelvinkjes is vanaf volgende maand op Videoland te zien. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard. De vijfde reeks is vanaf zaterdag 1 augustus te zien.

In de nieuwe reeks worden vader Dries en zijn zonen Dave en Donny weer in hun turbulente leven gevolgd. Ook Marijn Kuipers, de vriendin van Dave die vorig jaar haar debuut maakte, is dit seizoen weer te zien. Honoria en Luciënne, de huidige vrouw en de ex van Dries, zijn "hechter dan ooit" en staan "altijd klaar om iedereen bij elkaar te houden". Komend seizoen komen onder meer de verhuizing van Donny naar Hoofddorp en het 40-jarig jubileum van Dries als artiest voorbij.

Er verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering van de realityserie bij de streamingdienst.