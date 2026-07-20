FIFA begint onderzoek naar opstootje na WK-finale

ZURICH (ANP/RTR) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft een aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar het opstootje na afloop van de door Spanje gewonnen WK-finale tegen Argentinië. Spanje won de finale na een verlenging met 1-0.

Na het laatste fluitsignaal ging met name de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes over de schreef. Hij werkte onder meer de Spaanse verdediger Eric Garcia tegen de grond en greep hem vervolgens bij de keel, waarna hij het aan de stok kreeg met middenvelder Gavi.

Spanje won het duel in East Rutherford met 1-0 na een doelpunt van invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Argentinië besloot de finale met tien man, nadat Enzo Fernández in de blessuretijd van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart had gekregen.