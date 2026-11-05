Er is een nieuwe documentaire over popicoon Taylor Swift in de maak, die zich richt op de geannuleerde concerten in Wenen na een verijdelde terreuraanslag. Taylor Swift Wien, zoals de documentaire heet, gaat volgens de synopsis over "twee totaal verschillende jeugdsubculturen" die tegenover elkaar staan. "Aan de ene kant de inclusieve, krachtige wereld van de Swifties en aan de andere kant een wereld van toxische mannelijkheid, gevoed door online radicalisering en een wanhopige behoefte aan bevestiging", meldt Variety.

De film laat vanuit verschillende invalshoeken het achterliggende verhaal van de mislukte aanslag zien. Eén daarvan is een thriller waarin de tijd dringt: hoe de geheime diensten, waaronder de CIA, de Britse MI5 en de Oostenrijkse en Duitse diensten, de aanslag wisten te voorkomen. De andere hoofdlijn van de documentaire volgt de gemeenschap van de Swifties, de fans van Swift, in Wenen. Tot slot wordt ook gefocust op de hoofdverdachte van de aanslag, de toen 19-jarige Oostenrijker Beran A.

In augustus 2024 werden drie concerten in de Oostenrijkse hoofdstad afgelast, nadat de autoriteiten hadden gewaarschuwd voor een terreuraanslag. De aanslag werd uiteindelijk verijdeld door de Oostenrijkse autoriteiten, mede dankzij een tip van de Amerikaanse inlichtingendienst. Beran A. kreeg een celstraf van vijftien jaar.

De documentaire is geregisseerd door Andreas Pichler en Veronika Kaserer. Taylor Swift Wien verschijnt naar verwachting in oktober 2027 en wordt uitgezonden door de Duitse omroep ZDF, waarna hij ook internationaal wordt vertoond.