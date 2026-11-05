ALKMAAR (ANP) - AZ heeft in de Europa League verloren van Juventus, mede dankzij een doelpunt van oud-AZ-speler en Oranje-international Teun Koopmeiners. In Alkmaar werd het na een spannende slotfase 2-1 voor de bezoekers uit Italië. AZ blijft na vier speelronden in de Europa League steken op 6 punten. Juventus is met 10 punten nog ongeslagen.

Het duel stond vooraf in het teken van de broedertwist tussen Peer en Teun Koopmeiners, die voor het eerst in hun profcarrière tegenover elkaar stonden. AZ-aanvoerder Peer en zijn twee jaar oudere broer Teun hadden beiden een basisplaats.

Nadat Juventus de eerste kans van de wedstrijd had gekregen, kwam AZ er een aantal keer gevaarlijk uit, met name via linksbuiten Ro-Zangelo Daal. Maar in de negentiende minuut namen de Italianen de leiding via Teun Koopmeiners. Hij kon op aangeven van Kolo Muani vrij inschieten vanaf de rand van het strafschopgebied, tot zichtbare ergernis van zijn jongere broer. Uit respect voor zijn oude club AZ juichte Koopmeiners ingetogen. De 2-0 van Juventus maakte Kolo Muani zelf, met een volley af op aangeven van Nick Woltemade.

Sterke tweede helft

AZ speelde een sterke tweede helft, maar wist lange tijd weinig uitgespeelde kansen te creëren. Invaller Kees Smit kwam uiteindelijk tot een grote kans voor de Alkmaarders, hij schoot van dichtbij over. AZ wilde ook nog een strafschop voor een overtreding op een andere invaller, Elijah Dijkstra, maar kreeg die niet. In de 88e minuut bereikte Dijkstra spits Mexx Meerdink, die de aansluitingstreffer binnen kon lopen. In de blessuretijd dacht AZ even op gelijke hoogte te komen via Mees de Wit, maar zijn doelpunt ging niet door wegens buitenspel van Meerdink eerder in de aanval.

Bij AZ moest Lewis Schouten in de eerste helft geblesseerd het veld verlaten.