Herman van der Zandt vindt het "heel fijn" dat Paulien Cornelisse na haar dood nog op televisie te zien is bij De slimste mens. In een interview in Eva vertelde Van der Zandt dat hij nog steeds verdrietig is om haar overlijden. "Ik vind het heel fijn om nog even van haar te genieten, om haar er nog een beetje bij te hebben", aldus de presentator. "Het is heel bitter dat ze er niet meer is, maar dat moment wordt een beetje uitgesteld."

Van der Zandt en Cornelisse raakten bevriend tijdens de opnames van kennisquiz De slimste mens, waar zij de afgelopen twee jaar aan werkten. Volgens Van der Zandt had Cornelisse heel veel vrienden en was ze goed in vriendschappen onderhouden. "Je voelde je door haar enorm gezien", zegt Van der Zandt. "Ik ben niet heel oud, maar op een gegeven moment denk je van je sociale kring: dit is het wel een beetje. Dat er dan toch nog iemand indringt die jou raakt en aan het lachen maakt en aan het denken zet. Dat vond ik heerlijk."

Volgens de presentator had Cornelisse tijdens de opnames "enorm veel energie", ondanks dat ze ziek was. "Als ik ooit in die situatie kom, dan is zij een voorbeeld voor mij." De cabaretier wist hem daarnaast uit zijn comfortzone te trekken. Als voorbeeld geeft hij de foto's waarop ze gekke poses aannemen en matchende coltruien dragen. Die waren gemaakt voor sociale media. "Dat zijn voorbeelden van dingen die ik nooit had gedaan als zij niet had gezegd: 'Oh leuk, awkward family-foto's'."

Vrijdag is de finaleaflevering van De slimste mens en de laatste aflevering met Paulien Cornelisse. Mats Akkerman, Jeroen Gortworst en Claudia de Breij zitten in de finale. Cornelisse overleed op 30 september aan de gevolgen van kanker.