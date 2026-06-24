Nieuwe fase aangebroken voor casting nieuwe James Bond

De zoektocht naar de nieuwe James Bond gaat een volgende fase in. Dat meldt het goed ingevoerde Deadline. Het vakblad schrijft op basis van bronnen dat de producenten en regisseur Denis Villeneuve aan mensen hebben laten weten wie door zijn naar de volgende ronde van audities, die in de zomer moeten plaatsvinden.

Het is volgens Deadline onduidelijk hoeveel acteurs in augustus auditie doen. Ook heeft het vakblad nog geen namen kunnen bevestigen.

In mei werd bekend dat de audities voor de nieuwe James Bond officieel zijn begonnen. Daniel Craig stopte na No Time To Die (2021) als geheim agent 007. Over de opvolger voor de 26e Bond-film wordt al jaren veel gespeculeerd. Namen als Callum Turner en Jacob Elordi werden de afgelopen tijd genoemd als kanshebbers.