Nieuwe muziek van Destiny's Child op komst

Fans van Destiny's Child kunnen zich verheugen op nieuwe muziek van de voormalige meidengroep. "Binnen dertig dagen" verschijnt er een reeks remixen, waarvan sommige niet eerder zijn uitgebracht. Dat onthulde Mathew Knowles, de vader van Beyoncé en voormalig manager van de groep, in een interview met radiozender SiriusXM.

"We gaan een heleboel nieuwe remixes op de markt brengen. Sommige heb je nog nooit eerder gehoord van Destiny's Child", zei Knowles. Het gaat om nummers van Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams, de laatste samenstelling van de groep. Knowles hintte ook op de aanwezigheid van enkele gastartiesten, onder wie Missy Elliott.

Destiny's Child was actief tussen 1997 en 2006. Daarna trad het trio nog wel sporadisch op. Zo haalde Beyoncé haar voormalige collega's het podium op tijdens haar Super Bowl-show in 2013 en maakten ze onaangekondigd een comeback tijdens een optreden van Beyoncé in Las Vegas in 2025.

De meidengroep verkocht wereldwijd meer dan zestig miljoen platen, scoorde talloze hits zoals Bills, Bills, Bills en Say My Name en betekende uiteindelijk de grote doorbraak van Beyoncé.