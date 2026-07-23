Ajax boekt ruime uitzege op Vojvodina in Conference League

NOVI SAD (ANP) - Ajax is goed aan het nieuwe Europese seizoen begonnen. De club was in een uitwedstrijd veel te sterk voor FK Vojvodina (1-4) en heeft een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in de Johan Cruijff ArenA voor een plek in de derde voorronde van de Conference League.

De nieuwe trainer Míchel wil aanvallend voetbal spelen met Ajax. De Spanjaard benadrukte de afgelopen weken dat hij tijd nodig heeft om alle spelers aan zijn speelwijze te laten wennen. Ajax is ook nog lang niet klaar op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff speurt nog naar versterkingen. De komst van een verdedigende middenvelder heeft voor hem de hoogste prioriteit.

Daley Blind, transfervrij overgekomen van Girona, verscheen meteen aan de aftrap voor de club waar hij zijn loopbaan begon. Hij kreeg de voorkeur boven Youri Baas die de afgelopen weken onvoldoende fit was.

Basisformatie

Ajax gaf deze zomer bijna 30 miljoen euro uit aan Marcos Leonardo en Caio Henrique. Maar de spits en linksback uit Brazilië ontbraken in de basisformatie van de nieuwe Spaanse trainer Míchel. Henrique viel halverwege de tweede helft in. Leonardo bleef na slechts twee trainingen met zijn nieuwe ploeggenoten op de bank.

Davy Klaassen schoot Ajax na ruim twee minuten op voorsprong (0-1), na goed voorbereidend werk van Oscar Gloukh. Vervolgens verzuimden de bezoekers snel meer afstand te nemen van de Servische nummer 2 van het afgelopen seizoen. Dolberg miste twee grote kansen en ook Gloukh en Blind waren dicht bij de 0-2.

Voorsprong

Vojvodina was een stuk effectiever. Petar Sukačev verzilverde in de 28e minuut de eerste echte mogelijkheid van zijn ploeg met een fraaie kopbal: 1-1. Ajax was even van slag na de gelijkmaker, maar Steven Berghuis schoot zijn ploeg in de 38e minuut opnieuw op voorsprong.

Oscar Gloukh gaf Ajax in de 52e minuut meer lucht, na een geslaagde actie van Mika Godts (1-3). Na de derde treffer van Ajax gebeurde er weinig meer. Het slotakkoord was in blessuretijd voor twee jonge invallers. De 16-jarige Mohamed Abdalla scoorde, na goed voorbereidend werk van de 17-jarige Abdellah Ouazane.