Steeds meer mensen en bloemen bij paleis Oslo

Bij het paleis in Oslo verzamelen zich steeds meer mensen om respect te tonen voor de ernstig zieke koning Harald. Ook groeit het aantal neergelegde bloemen op het Slottsplassen gestaag.

Op beelden van omroep NRK is te zien dat er rond 13.00 uur over een lengte van ongeveer 10 meter een rij bloemen lag. Daarachter staan veel mensen te kijken. Zij houden de koninklijke standaard in de gaten, die nog altijd hoog in de mast wappert. Bij overlijden van Harald zal de vlag naar halfstok zakken.

Het paleis maakte donderdag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald nu "zeer ernstig" is. Een groot deel van de familie is in het ziekenhuis om hem bij te staan.